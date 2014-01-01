"Теперь сижу, жду второго": Кристина Асмус показала "беременное" фото

14 апреля Кристина Асмус отметила день рождения. Но лишь сейчас популярная актриса показала фото с праздника.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Кристина Асмус выложила несколько кадров с празднования своего дня рождения. На снимках актриса позирует с коллегами, причем обе находятся в интересном положении.

"У Милы первенец, а у Нигины уже второй ребенок и обе пришли ко мне на день рождения накануне родов!!!! Так что если ваши подруги на сносях не отплясывают до утра на вашем празднике, а потом не вызывают такси до роддома, то вообще зачем это всё?" - с юмором сообщила Кристина.

Далее актриса пожелала новоиспеченным мамочкам счастья, скорейшего восстановления и здоровья. "Так, ну я следующая)) Фотки с беременными сделала, животы их нагладила, на стульях посидела, из стаканов их попила, теперь сижу, жду второго. Или надо было еще что-то сделать?" - задала риторический вопрос Асмус.

Напомним, что у актрисы есть дочь Анастасия. Ее она родила от юмориста Гарика Харламова в 2014 году. В 2020 году пара оформила развод, однако сумела наладить отношения ради общего ребенка.

