Россия зеркально продлила безвизовый режим с Китаем

Россия симметрично ответила Китаю и продлила безвизовый режим до конца 2027 года.

"Безвизовая практика показала себя весьма положительно", - отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Никаких дополнительных условий или изменений в рамках режима не объявлялось.

Ранее сообщалось, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Россияне смогут въезжать в КНР без визы на срок не более 30 дней с целью туризма, бизнеса, посещения родственников и транзита.