Иран выдвинул ультиматум США и Израилю

Война на Ближнем Востоке выйдет за пределы региона, если США и Израиль вновь атакуют Иран. Жесткий ультиматум Вашингтону и Тель-Авиву выдвинул Корпус стражей исламской революции.

В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что "американо-израильский враг" не извлек уроков из стратегических поражений и вновь прибегает к угрозам. Однако, утверждает КСИР, хотя противник атаковал Иран полной мощью двух самых дорогостоящих армий в мире, Тегеран не использовал против них все возможности.

В заявлении подчеркивается, что иранский народ — это "люди войны". Они готовы продемонстрировать свою силу на поле боя, а не в пустых заявлениях и социальных сетях. Если нападение повторится, региональная война выйдет за пределы Ближнего Востока, предупредил КСИР.