США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III

База Ванденберг Космических сил США сообщила об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда. В пресс-службе утверждают, что запуск был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события.

Пуск позволил проверить исправность и боеготовность сил МБР, заявил глава Командования глобального удара ВВС США генерал Стивен Дэвис. Была ли проинформирована о пуске российская сторона, пока не сообщается, передает ТАСС.

Пентагон, как сообщалось ранее, планирует принять на вооружение новые МБР наземного базирования Sentinel. Они должны заменить Minuteman III, это должно стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. При этом военные считают, что ракета будет развернута не ранее 2031 года.