Собянин: Выручка промышленных предприятий Москвы выросла почти на четверть

Согласно предварительным оценкам, в прошлом году выручка промышленных предприятий Москвы увеличилась почти на четверть и достигла 5,1 триллиона рублей, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, от предприятий обрабатывающей промышленности бюджет города получил около 338 миллиардов рублей налогов.

Москва продолжит реализацию актуальных проектов Стратегии развития столичной промышленности до 2030 года, добавил Собянин. В основе стратегии - достижение технологического суверенитета и лидерства через создание новой высокотехнологичной промышленной инфраструктуры.

