Рютте признал нежизнеспособность Украины без военной помощи США

Украине необходим постоянный поток оружия и военной техники из США. Без этого она не сможет выжить, убежден генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте провел пресс-конференцию в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, которая пройдет в Швеции 21-22 мая. Генсек НАТО заявил, что Киев нуждается, в первую очередь, в системах противоракетной обороны.

Рютте напомнил, что вооружения поставляются Украине по программе PURL. Она подразумевает закупки американского оружия, боеприпасов и военной техники на деньги стран Евросоюза. Последними внесли вклад в PURL Норвегия и Канада - на общую сумму в 500 миллионов долларов, передает ТАСС.