Собянин рассказал о достижениях НИИ имени Склифосовского в трансплантологии

Сегодня в Москве полноценной жизнью живут более 6 тысяч человек с пересаженными органами, рассказал в посте на своем персональном сайте Сергей Собянин.

Данный вид помощи, уточнил мэр, сконцентрирован в современных центрах в составе четырех крупных больниц – Московском клиническом научном центре имени Логинова, ММНКЦ имени Боткина, МКНИЦ Больница 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По словам главы города, врачи Склифа выполняют не только все виды трансплантаций, но и сложные сочетанные операции.

Некоторые направления остаются уникальными для России, указал мэр, приведя в пример трансплантацию тонкой кишки или имплантацию искусственного левого желудочка.

Как отметил Собянин, опыт врачей Склифа огромен – только за 2025 год они провели более 400 операций.

