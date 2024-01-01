"Семь лет она об этом молчала": Алсу решила отомстить бывшему мужу Яну Абрамову?

На днях Алсу высказалась о скандальной победе младшей дочери Микеллы на шоу "Голос". Популярная певица дала понять, что за результатами голосования стоял ее экс-супруг, бизнесмен Ян Абрамов. Теперь история получила продолжение.

"Когда я поняла, что идет вмешательство в голосование, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: "Пожалуйста, остановись! Не делай этого!" Моя просьба была проигнорирована, ведь папа тоже любит свою дочь и хотел сделать как лучше", - объяснила Алсу, еще раз извинившись перед другими участниками шоу.

Слова артистки не остались без внимания известного звездного адвоката Александра Добровинского, который представлял интересы Яна Абрамова во время его развода с Алсу. "Я пока не говорил с Яном об этом, но поговорю. У нее немножко странная позиция, потому что семь лет она об этом молчала. А сейчас? Глупость какая-то", - заявил адвокат.

Продюсер Евгений Морозов не исключил, что Алсу просто хочет отомстить бывшему мужу. "Конфликт вокруг „Голоса. Дети“ затушили, прошло семь лет, и никто уже не помнит ни скандала, ни имен участников. Алсу сейчас вспоминает эту историю, потому что тогда Ян был ее любимым мужем, а сегодня она, возможно, помнит только жесткий бракоразводный процесс. И думает, что навредит его репутации. Но он скажет: "Она врет, докажите", - рассуждает продюсер для aif.ru.

Напомним, летом 2024 года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

