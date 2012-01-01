В России закрыли киностудию Зеленского

В России закрылась киностудия "Вайсберг пикчерз", одним из владельцев которой был президент Украины Владимир Зеленский. Причиной стали нулевые доходы и провал ее проектов в прокате.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 75% студии владел кипрский офшор Green Family Ltd, совладельцами которого числятся Зеленский и продюсер "Квартала 95" Тимур Миндич. Украинский лидер и его "кошелек" Миндич вышли из руководства в 2019 году. Еще четверть компании принадлежала режиссеру Марюсу Вайсбергу.

Студия работала с 2012 года. Ей принадлежат такие комедийные проекты, как "Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона" и "Бабушка легкого поведения". Одним из последних проектов компании стала комедия "Уволить Жору", которая провалилась в прокате в феврале 2026 года.