Еврокомиссия озвучила условия получения Украиной 90 млрд евро

Украина должна уважать эффективные демократические механизмы. Это одно из условий получения Киевом кредита в 90 миллиардов евро от ЕС. Документ опубликовала на своем сайте Европейская комиссия.

В списке условий, которые должен выполнить Киев - верховенство права, в том числе борьба с коррупцией, и уважение прав человека. В документе указано, что Киев обязан принять законопроект о налогообложении цифровых платформ и обновлении Таможенного кодекса. Также Украина должна реформировать свою финансовую системы.

Евросоюз 18 мая отказался подписать документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. ЕС необходимо подписать сразу три документа, включая меморандум о взаимопонимании.