Муж не отходит от борющейся с раком Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова столкнулась со страшной болезнью. У ее собаки Картошки выявили рак. Однако ведущая не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимую собачку.

Рядом с ведущей неизменно находится ее супруг, продюсер Александр Златопольский. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она публично поблагодарила супруга за поддержку.

Для начала Анфиса отметила, что раньше мужчины не оказывали того уровня вовлеченности и помощи, который ей был необходим. Однако она их в этом не винит. "Я ни в коем случае не считаю их плохими, просто быть в "горе и в радости" непростая задача, требующая даже некоторого самопожертвования, и уж точно лишающая тебя эгоизма. Не все способны на такие решительные шаги", - отметила Чехова.

А вот ее супруг смог отодвинуть работу, которая "кипит" в России, и буквально не отходит от жены. "Гладит меня по голове, когда я плачу, терпит мои смены настроения и даже легкие депрессии. С ним я гораздо уверенней смотрю в завтрашний день и проживаю, не всегда простое, Здесь и Сейчас. Он веселит меня, иногда раздражает, поддерживает во всех моих решениях, заботится обо мне и всегда остается рядом, даже когда меня тяжело выдержать!" - перечислила ведущая.

Анфиса Чехова поблагодарила мужа, и многочисленные комментаторы также осыпали Златопольского комплиментами и добрыми словами. Подписчики выразили надежду, что паре все же удастся спасти любимую собаку.

