Кремль: Путин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС в Китае

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут лично встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на ноябрь в Китае. Об этом рассказал в среду, 20 мая, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил представитель Кремля в эфире Первого канала, "если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу".

Ушаков подчеркнул, что "пока это всё не согласовывалось", однако нельзя исключать вероятность личной встречи: "Раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил "Известиям", что "эти саммиты для этого и проводятся", чтобы участники мероприятия могли пообщаться. Теоретически личная встреча Путина и Трампа вполне возможна, но точный график президента России на ноябрь пока не сверстан.

Ранее Песков рассказал, что визит президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время не находится на повестке дня. Этот комментарий последовал за высказыванием Трампа о допустимости поездки в Москву в рамках мирных усилий по Украине.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Путин и Трамп уважают друг друга и разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, хотя и не во всем соглашаются. "Дух Анкориджа", о котором часто говорят, "всегда был нормальным в отношениях президентов", подчеркнул глава российской дипломатии.