Киевский режим должен сделать так, чтобы его дроны не падали в странах НАТО. С таким требованием выступил в среду, 20 мая, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польский политик выразил недовольство очередным инцидентом с беспилотником Вооруженных сил Украины, на сей раз — в воздушном пространстве Эстонии. Румынии пришлось поднять в воздух на перехват истребители F-16.

Как подчеркнул после этого Косиняк-Камыш, "Украина должна намного более точно выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО" (цитата по РИА Новости).

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указывал, что украинские ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши. Опасность этих дронов для других государств состоит в том, что они "разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны".

Тем временем эстонские власти решили свалить вину за инциденты с украинскими дронами на Россию. Хотя киевский режим признал принадлежность БПЛА и извинился перед своими спонсорами, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что считает появление беспилотников на эстонской территории следствием "провокаций России".