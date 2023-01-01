Вот что стало с "памятником-дворцом" на могиле мужа Дианы Гурцкая спустя 3 года после похорон

Диана Гурцкая три года назад потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года во время полета, он возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было 46 лет.

Замглавы Минобрнауки внезапно стало плохо — позже экспертиза установила, что у чиновника остановилось сердце. Смерть Кучеренко стала настоящей трагедией для его супруги, которая не может прийти в себя до сих пор. Петра похоронили на Троекуровском кладбище столицы, позже рядом с ним упокоились Владимир Левкин и Александр Олейников.

Спустя полтора года на могиле Кучеренко появился роскошный памятник, поражающий воображение. Монумент напоминает римский дворец с колоннами. Гурцкая лично контролировала процесс создания и установки памятника. Она регулярно появляется на кладбище и приносит на могилу мужа свежие цветы.

"Никогда не смириться, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода... Никогда не услышу: „Как твои дела?“ Никогда — страшное слово. Ежедневно я благодарю тебя за то счастье, которое ты подарил, за нашего сына. Буду любить тебя всегда. Всегда. И точно знаю, что где-то глубоко в этой тишине все еще звучит твой голос", — высказывалась певица в одном из интервью.

В годовщину смерти у памятника Петру появились вазы с алыми розами. Был среди них и букет от Дианы. Певица первой почтила память умершего слишком рано любимого.

За могилой Кучеренко тщательно ухаживают. Работники кладбища своевременно убирают засохшие цветы. На последнем пристанище мужа артистки всегда очень чисто. Поговаривают, что за этим также следит сама Диана.