ПВО перехватила за пять часов более 90 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны за пять часов 20 мая перехватили и уничтожили более 90 украинских беспилотников. Об отражении очередной воздушной атаки киевского режима на российские регионы сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 9:00 до 14:00 мск среды ПВО сбила 94 дрона ВСУ. Беспилотники перехвачены над Московским регионом, над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. БПЛА ликвидированы также над Тверской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о работе ПВО. Несколько украинских беспилотников было уничтожено еще ночью и рано утром в среду. Еще один дрон ВСУ был сбит на подлете к столице незадолго до полудня. По данным Собянина, на месте падения обломков работают экстренные службы.