Неопознанный дрон загнал в бомбоубежище правительство Литвы

Воздушную тревогу объявили в Вильнюсском округе Литвы 20 мая. В небе над страной появился неопознанный беспилотный летательный аппарат, самолеты НАТО получили приказ уничтожить нарушителя.

Граждан призвали проследовать в укрытие и дожидаться рекомендаций. В связи с объявленной тревогой в укрытие увели все руководство страны, включая президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингу Ругинене. Рядовые жители также пытались найти укрытие: кто-то спустился под землю, ученики местных школ прятались под партами, передает Sputnik.

Поймать беспилотник натовцам не удалось – он просто исчез. На данный момент все еще не известно, куда он делся — упал ли дрон на территории Литвы или покинул ее воздушное пространство. Власти в Вильнюсе признали, что о летящем в сторону Литвы беспилотнике их предупредил по горячей линии Минск.