Путин и Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая

Чайная церемония в среду, 20 мая, стала завершающим мероприятием программы российского президента Владимира Путина в Пекине.

Лидеры России и Китая беседуют за чашкой чая — такой теплый формат общения предложила принимающая сторона.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин должны оставаться друг для друга стратегическим оплотом. Поблагодарив председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, российский лидер назвал отношения наших государств образцовыми и самодостаточными.

Это подтвердил и Си Цзиньпин, призвав не сбавлять темп — содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству во благо развития двух стран.