С Камиллой Паркер-Боулз случился конфуз на публике: народ смеялся в голос, а королева злилась

Королева Камилла публично оконфузилась. Поклонники монаршей семьи не могли сдержать смех смотря, как Паркер-Боулз пытается справиться с непослушным зонтом. Жене Карла III оставалось лишь смущенно улыбаться и краснеть.

Инцидент с зонтом произошел во время поездки Камиллы в Северную Ирландию. Король и королева посетили Белфаст в рамках визита, посвящённого культуре, музыке и творчеству региона.

Они осмотрели районы квартала Титаник — одного из главных туристических мест города — и встретились с артистами, которые этим летом будут выступать перед тысячами зрителей. Пара также посетила мероприятие под открытым небом, где были представлены выступления, подобные тем, что покажут на всеирландском фестивале Fleadh — крупнейшем в мире форуме традиционной ирландской музыки, песен и танцев, который впервые пройдёт в Белфасте в августе.

Когда супруги прибыли к доку Томпсон, королева раскрыла зонт, чтобы укрыться от дождя. Однако на видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как Камилле было трудно удерживать зонт во время рукопожатий с официальными лицами, встречавшими их в городе. В какой-то момент зонт даже слегка задел женщину, стоявшую рядом, прежде чем Паркер-Боулз смогла вернуть его в нормальное положение.

Поклонники королевской семьи быстро заметили этот момент и начали обсуждать его в социальных сетях. "Ой, королева чуть не сбила кого-то своим зонтом"; "Неуклюжая Камилла"; "Хоть бы извинилась"; "Вот так конфуз"; "С королевой Елизаветой такое никогда не происходило", — пишут британцы.