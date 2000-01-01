Движение в сторону многополярного мира: итоги визита Владимира Путина в Китай

За пять минут до начала церемонии у Дома народных собраний Китая уже все готово к началу. Слева стоит оркестр. По центру почетный караул. Автомобиль Владимира Путина подъезжает. Здесь его уже ждет председатель КНР Си Цзиньпин. Торжественная церемония встречи российского лидера начинается.

Сначала рукопожатие. Затем представление делегаций. Российская смотрится очень внушительно. После чего лидеры проходят в центр площади. Звучат гимны России и Китая. Но в знак уважения наш исполняется первым. Происходит это под аккомпанемент орудийных залпов. Что, конечно, добавляет торжественности церемонии, которая продолжается проходом лидеров вдоль почетного караула. А затем мимо китайских школьников, которые синхронно начинают приветствовать Владимира Путина.

Но и это еще не конец. Сделав круг, Владимир Путин и Си Цзиньпин возращают в центр площади. Слушают "Подмосковные вечера" в исполнении китайского военного оркестра.

Далее - кадры совместного фотографирования лидеров перед стартом переговоров. Первый их этап проходит в узком составе. Затем список участников переговорного процесс расширился. Как и круг обсуждаемых тем. Речь о сотрудничестве в самых разных областях. В том числе - в сельском хозяйстве. За первые четыре месяца этого года Россия экспортировала в Китай продукции на 3,5 миллиарда долларов, что стало новым рекордом.

Это и энергетика. Поставки нефти из России в Китай с начала года выросли на треть. Увеличиваются и закупки газа. На фоне кризиса в Ормузском проливе значение российских углеводородов для КНР кратно возросло. Как и актуальность газопровода "Сила Сибири-2". По итогам переговоров достигнуто понимание по основным параметрам данного проекта.

"Локомотив экономического сотрудничества - российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов. А Китай - ответственного потребителя этих ресурсов. В числе приоритетов - крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технология", - отметил Путин.

По итогу российско-китайских переговоров подписано около 40 различных документов. В частности, принято решение о продлении безвизового режима до 2027 года. А руководитель ВГТРК Олег Добродеев подписал соглашение с китайскими коллегами о проведении съемок специальных репортажей и документальных фильмов. Кроме того, Россия и Китай построят новую железную дорогу, которая соединит два государства. Все это отвечает стратегическим интересам Москвы и Пекина, пролонгировавшим договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этому году ему исполнилось 25 лет.

"Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество в двустороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении многополярного мира", - продолжил Путин.

Эта тема лейтмотивом проходит через российско-китайские переговоры. Но на первом месте все же взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас товарооборот между нашими странами превышает 200 миллиардов долларов. Но, по словам обоих лидеров, это далеко не предел.

"Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную, стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности", - указал Путин.

Особое внимание уделяется взаимодействию в области образования. 2026 и 2027 годы объявлены перекрестными годами российско-китайского сотрудничества в этой области. Уже сейчас десятки тысяч российских студентов учатся в Поднебесной. А китайских - в России. Образование в нашей стране получил и Пэн Пай. Мальчик, которому посчастливилось с фотографироваться с Путиным в ходе первой поездки российского президента в Китай. Было это в 2000 году. И теперь новая встреча.

Пэн Пай рассказал российскому президенту, что та встреча определила его судьбу. В итоге он начал изучать русский язык. Поехал учиться в Россию. А теперь работает инженером. Строит дороги, мосты и тоннели в своей родной провинции Хунань. Не обошлось без взаимных подарков. Пэн Пай приготовил для Владимира Путина редкий китайский чайный сервиз.В качестве ответного подарка у китайского инженера останется сервиз из Москвы от российского президента.

Владимир Путин также встретился с председателем госсовета КНР. А затем снова приехал к Си Цзиньпину. Вместе они осмотрели фотовыставку, организованную российским и китайским информационными агентствами. А в финале программы - чайная церемония. Особый доверительный формат, предложенный китайской стороной исключительно российскому президенту. В его рамках Путин и Си обсудили Украину, Иран и отношения с США.