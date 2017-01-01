Девять выпускников пострадали в Севастополе после обрушения школьного балкона

Традиция обернулась происшествием. Выпускники вышли на балкон, чтобы сделать памятную фотографию. Но конструкция не выдержала нагрузку и рухнула. Шесть юношей и три девушки получили травмы - в том числе тяжелые. Подростки находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Угрозы для жизней детей нет.

Самой младшей пострадавшей Екатерине Осиповой - всего 16 лет. Отличница, идет на медаль, рассказала бабушка: "Она после операции лежит. Попросила телефон, чтоб ей привезли. Так больно, так обидно, но она в позитиве таком. Все будет хорошо. В сознании после операции".

Школе 90 лет. И это не первое происшествие. В 2017 году здесь обрушился потолок в спортзале. Пять лет назад учреждение не успели привести в порядок к 1 сентября. Прошлым летом завершился капитальный ремонт. Строители поменяли коммуникации, окна, двери, обновили помещения и фасад. Подрядчик уверял, что все максимально безопасно.

Причину обрушения сейчас выясняют правоохранительные органы.

"На месте происшествия прокуратура скоординировала деятельность правоохранительных органов и экстренных служб. По данному факту следственным органами возбуждено уголовное дело. Ход расследование которого находится на контроле прокуратуры города", - сообщил Евгений Кадамов, заместитель прокурора Севастополя.

Власти города уже пообещали оказать пострадавшим выпускникам содействие. Как только дети поправятся, им помогут сдать экзамены - ведь понятно, что может встать вопрос и с переносом сроков.