Россиянам напомнили про новые правила провоза пауэрбанков в самолетах

С 27 марта 2026 года вступили в силу правила провоза и использования портативных аккумуляторов на борту. Об этом напоминает государственный сервис "Объясняем.рф".

Как подчеркивается в MAX-канале сервиса, речь идет о безопасности пассажиров и экипажа, ведь литиевые батареи способны воспламеняться при коротком замыкании или перегреве.

Провозить пауэрбанки можно только в ручной клади, сдавать их в багаж воспрещается. В салоне самолета устройство должно находиться в доступном месте под контролем владельца — под впереди стоящим креслом либо в кармане сиденья перед пассажиром.

Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно — заклеить все разъемы скотчем и поместить устройство в заводскую упаковку.

Ранее Верховный суд России отказал авиакомпании "Победа" в праве устанавливать собственные нормы провоза ручной клади. Суд счел, что перевозчик ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные лоукостером нормы нарушают требования законодательства и содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.

Между тем Министерству транспорта пришлось вмешаться в ситуацию с провозом в самолетах животных, чей вес превышает принятые нормы. Ведомство отвергло инициативу пассажиров разрешить доплачивать за лишний вес питомцев, сославшись на невозможность воплощения этой идеи из-за конструктивных особенностей самолетов.