Суточный рекорд жары 1897 года побит в Москве

В среду, 20 мая, температура воздуха на столичной метеостанции ВДНХ достигла отметки плюс 30 градусов — это превосходит прежний суточный рекорд для этого дня.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, побит рекорд для 20 мая, который был установлен еще в 1897 году. Точное значение нового рекордного достижения сегодняшнего дня станет известно после 21:00, когда будут сняты максимальные показания термометров, цитирует эксперта АГН "Москва".

Из-за аномальной жары во всех регионах Центрального федерального округа, включая Москву и Подмосковье, действует предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, в Москве предупреждение из-за жары введено до полуночи 23 мая.

В комитете лесного хозяйства Московской области предупредили, что в пожароопасный сезон наибольшему риску подвержены лесные массивы, прилегающие к густонаселенным пунктам и зонам активного отдыха. Гражданам напоминают о правилах поведения в лесах — это помогает сократить риск возникновения возгораний.