Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

В Москве продолжается активное строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, закончена проходка шестого шахтного ствола - смонтированы 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое.

Метростроителям пришлось прокладывать шахту с помощью отбойных молотков в неустойчивых грунтах. Через этот ствол будут возводить станционный комплекс, затем шахту ликвидируют.

Станция - один из самых сложных проектов столичного метро - будет готова в 2030 году.

