Почти 100 тысяч россиян могут лишиться земельных участков

Около 100 тысяч россиян могут лишиться земельных участков — эти земли имеют заброшенный вид или используются не по назначению.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Росреестр, в 2025 году более 7,5 тысячи владельцев участков получили предписания об устранении нарушений. После такого "письма счастья" у дачника есть от 30 до 90 дней на устранение нарушений. Если предписание не будет исполнено, Росреестр может обратиться в суд с требование об изъятии участка.

Еще более 91 тысячи дачников получили предостережение — это более мягкая форма документа, без дедлайнов по устранению нарушений. Однако если в следующем сезоне замечания властей не будут учтены, есть риск получить предписание и последующий иск в суд об изъятии земли.

В 2023 году Росреестр выступил с законодательной инициативой обязывать владельцев земельных участков начать их освоение в течении трех лет. Под освоением подразумевается приведение земли в пригодное для использования состояние.

Юрист Давид Адамс предупреждал, что под угрозой изъятия находятся неухоженные участки, на которых сорная трава превышает один метр и покрывает больше половины территории. Даже наличие построек на заброшенных участках не застрахует от изъятия.