ПВО сбила над российскими регионами 121 дрон ВСУ в ночь на 21 мая

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 20 мая до 7.00 мск 21 мая ПВО уничтожила дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей. Беспилотники противника перехвачены также над Ростовской, Саратовской и Самарской областями. БПЛА сбиты над Республикой Калмыкия, Республикой Крым и над акваторией Каспийского моря.

В результате налета вражеских дронов на Сызрань есть жертвы: погибли два человека, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его данным, есть пострадавшие. Есть информация о пожаре на территории одного из предприятий и в жилом секторе.