Российская армия нанесла удары по военным заводам в украинском тылу. Приходят сообщения о прилетах по предприятиям ВПК под Одессой, в Днепропетровске и Харькове. Взрывы гремят и в Кривом Роге, Запорожье и Сумах. Это ответ на вражеские атаки по гражданской инфраструктуре России.

Между тем, наши подразделения продвигаются вперёд на основных участках фронта. На Краснолиманском направлении расчеты самоходных гаубиц "Мста" ударно отработали по пунктам управления вражескими БПЛА и живой силе противника. Беглым огнем все обнаруженные цели уничтожены, путь штурмовикам расчищен.

На Добропольском участке фронта дроны-перехватчики "Молния" группировки "Центр" пошли на таран, поразив беспилотники боевиков на значительном расстоянии от линии соприкосновения.

А FPV-перехватчики за двое суток ликвидировали более 20 тяжелых гексакоптеров ВСУ с системой сброса боеприпасов и дистанционного минирования. В Сумской области в деле снова показал себя "Солнцепек" "северян". Под покровом ночи экипаж тяжелой огнеметной системы накрыл укрепленные опорники противника, не оставив ему ни единого шанса.