Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры профессионализма российских военнослужащих в ходе СВО. Майор Эдуард Дризлеонок с подчинёнными, взаимодействуя с артиллерией и операторами БПЛА, удерживал оборону занимаемых позиций, а также организовал эвакуацию раненых бойцов. Массированная атака неприятеля была отражена без потерь с нашей стороны.

Рядовой Илья Тютиков пресек воздушное нападение ВСУ. Обнаружив приближение ударных беспилотников врага, Илья прицельным огнём поразил несколько fpv-дронов. Они сдетонировали в воздухе, не достигнув своих целей.