Сильно изменившая Татьяна Догилева сделала полное боли заявление: "Порой берет отчаяние от того, как выгляжу"

Татьяне Догилевой 69 лет. Актриса очень сильно изменилась, но она не пытается молодиться, выглядит естественно, по возрасту.

Накануне народная артистка России появилась на церемонии вручения XIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли. Догилева — редкий гость на светских мероприятиях. Актриса предстала перед публикой в лаконичном черно-белом образе. Изюминкой стали внушительные золотые цепи на шее легендарной актрисы.

"Меня порой берет отчаяние от того, как я выгляжу. Но главное для меня – причесаться. А так ничего кардинального не предпринимаю", — призналась с болью в голосе Догилева.

Татьяна Анатольевна не скрывает, что в 40 лет сделала пластическую операцию. "А сейчас мне уже 69, и больше ничего не делаю. Я давно сделала все, что хотела. И меня всё устраивает – мне нравятся мои роли, мне нравится моя ниша в кино", — поспешила добавить актриса в беседе с "Метро".

Напомним, Татьяна Догилева 30 лет назад сделала подтяжку лица, о которой потом горько пожалела. У актрисы изменился разрез глаз и исчез ее знаменитый прищур.