Фон дер Ляйен разразилась угрозами против России из-за БПЛА в Прибалтике

Российские "публичные угрозы" в адрес прибалтийских государств абсолютно неприемлемы — так отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заявления из Москвы о причастности стран Балтии к атакам украинских беспилотников.

Ранее в Службе внешней разведки России предупредили, что Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли страны Балтии дронам ВСУ. Теперь беспилотники планируется запускать с территории этих государств.

Урсула фон дер Ляйен назвала несомненным, что это "угроза в адрес одной из стран ЕС", а значит, и "угроза всему Евросоюзу". По словам главы ЕК, именно Россия наряду с Беларусью несет ответственность " за беспилотники, которые "угрожают жизни и здоровью граждан ЕС на восточном фланге".

Политик пригрозила, что ЕС ответит "с единством и силой", укрепляя свою "оборону и безопасность восточного фланга ЕС" (цитаты по ТАСС).

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указывал, что украинские ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши. Опасность этих дронов для других государств состоит в том, что они разрушают международную логистическую инфраструктуру.