Матвиенко осталась недовольна "баландой" в российских больницах

Питание пациентов в российских больницах оставляет желать лучшего. Это признала в среду, 20 мая, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик отреагировала на жалобы россиян — в частности, жителей Пензенской области. Во время "Часа субъекта" Матвиенко призвала к ответу временно исполняющего обязанности зампреда правительства — главу пензенского Министерства здравоохранения Вячеслава Космачева. Тот пообещал усилить контроль над питанием в больницах.

Как подчеркнул спикер Совфеда, еда для пациентов должна быть здоровой, простой и вкусной, тем более в детских отделениях: "Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И всё это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?" (цитаты по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян. Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей стране, подчеркивал глава государства.

Тем временем правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, положения которой направлены на реализацию новой стратегии в области здравоохранения. Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в этой работе нужно обязательно прислушиваться к мнению граждан и врачебного сообщества.