Юлия Пересильд публично обратилась к решившей бросить школу дочери Анне

Старшей дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя исполнилось 17 лет. Анна решила, что уже слишком взрослая, чтобы ходить в школу, ведь она снимается в кассовых фильмах и сама себя обеспечивает. Юная актриса хочет экстерном сдать выпускные экзамены и летом поступить в театральный вуз.

Юлия Пересильд публично обратилась к дочери, поддержав ее и поздравив с днем рождения. К посту актриса прикрепила свежие фото.

В объективе фотографа Ульяны Спировой Анна предстала в образе героини культового фильма "Ромео + Джульетта", роль Ромео на снимках исполнил Ваня Дмитриенко.

"Мой Ангел, моя девочка! Тебе сегодня 17 лет. Именно столько лет каждый день ты приносишь мне счастье. Ты сделала меня лучше, мудрее, нежнее, светлее, а уже в этом году я ощущаю тебя рядом как большого и верного друга, на которого можно положиться, с которым можно обсудить всё на свете, с которым можно решить все вопросы", — написала мама юной актрисы.

Юлия пожелала Анне ничего не бояться и не обращать внимания на пересуды. "Не трать нервы на пустые разговоры, на слухи, на сплетни. Ничего не бойся", — заключила актриса.

Напомним, на днях из-за решения Анны бросить школу разгорелся скандал. Многие осудили не только решение юной актрисы, но и методы воспитания Юлии. В итоге 41-летняя Пересильд устала оправдываться и в интервью изданию "7Дней" бросила: "Это уже не мои проблемы".