Онлайн-гид "Спортком" поможет посетителям ВДНХ разобраться в спортивной инфраструктуре

На сайте ВДНХ начал работу новый диджитал-спецпроект "Спортком" - онлайн-гид по спортивным комьюнити, тренировкам и инфраструктуре главной выставки страны. Проект объединил спортивные клубы, площадки, мероприятия и сервисы ВДНХ в едином цифровом пространстве, которое поможет пользователям быстро находить подходящие события и становиться частью спортивного сообщества города.

"Спортком" создан как навигатор по спортивной жизни ВДНХ. На платформе собрана информация о клубах и тренировках по различным направлениям - от бега и лякросса до оздоровительного цигуна, роликов, лонгборда, фрисби и других. Пользователи могут ознакомиться с расписанием мероприятий, спортивными площадками, маршрутами и полезными сервисами для занятий спортом.

Особое внимание в проекте уделено беговой инфраструктуре ВДНХ. На платформе появился отдельный раздел, посвященный беговым маршрутам выставки и сопутствующим сервисам. Есть три маршрута разной протяженности: кольцевой маршрут длиной пять километров в одну сторону или 10 километров - туда и обратно по живописным местам ВДНХ, парковый протяженностью пять километров через парк "Останкино" и Шереметьевскую дубраву, а также трехкилометровый маршрут вдоль каскада Каменских прудов, который предназначен для легких пробежек и начинающих бегунов.

Структура онлайн-гида включает разделы "Спортивные клубы", "Афиша спортивных мероприятий", "Спортивные площадки" и "Услуги и сервисы". Пользователи смогут получать информацию о тренировках, фестивалях, турнирах, а также узнавать об имеющейся инфраструктуре.