Трамп решил стать премьер-министром Израиля: "Поеду после нынешнего срока"

Президент США Дональд Трамп похвалился своим невероятно высоким рейтингом, но не в собственной стране, а в Израиле. По утверждению политика, среди израильского народа он крайне популярен.

Говоря о своих дальнейших политических планах и перспективах, Трамп заявил, что "мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра" в Израиле, где его рейтинг якобы достигает 99%.

Американский лидер не исключил, что по завершении своего президентского срока в Соединенных Штатах отправится в Израиль и попытается стать там премьер-министром, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп сделал интригующее заявление о своем потенциальном преемнике. Политик рассказал, что считает своего заместителя Джей Ди Вэнса и главу Госдепартамента Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах главы государства.

Что касается вероятности своего избрания на третий срок, Трамп отмечал, что мог бы баллотироваться как "невероятно успешный лидер". Однако это означало бы нарушение положений американской Конституции, а "людям это не понравится".