Московский зоопарк начал беспрецедентную кампанию по спасению бегемотов из Колумбии

Под эгидой Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), созданного по инициативе генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, разворачивается международная кампания по спасению 80 бегемотов. Об этом рассказали в среду, 20 мая, в столичном зоопарке.

Ранее сообщалось, что бегемоты поставили Колумбию буквально на грань экологической катастрофы. Животные, ввезенные в 1980-е годы в страну наркобароном Пабло Эскобаром, нарастили популяцию и вышли на волю. Теперь бегемоты загрязняют колумбийские водоемы, вытесняют другие виды животных и рыб, топчут посевы. Власти Колумбии решили истребить животных.

Как рассказал Московский зоопарк в своем MAX-канале, около 80 бегемотов находятся под угрозой массового уничтожения. Светлана Акулова подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу.

ГОЗУ обратилось к колумбийским властям с призывом заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру. Центр спасения дикой природы "Вантара" в Индии готов создать для бегемотов специально спроектированную природную среду. Готовность внести свою лепту изъявили и другие участники ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

Между тем в Московском зоопарке бегемотам живется легко и привольно. Благодаря установленным в вольерах видеокамерам каждый желающий может понаблюдать за карликовым бегемотом Ксюшей и узнать, чем она угощалась на завтрак.