Сотрудничество и стратегическое партнерство - это улица с двусторонним движением. Об этом напомнил в среду, 20 мая, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя развитие российско-армянских отношений.

Политик отметил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией. В числе "действий однозначно недружественного характера" Шойгу назвал присоединение Армении к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан третьим стран, намеренное ухудшение условий для функционирования российских экономических операторов, предоставление киевскому режиму трибуны для угроз в адрес Российской Федерации.

Шойгу также напомнил, что Армения на регулярной основе солидаризируется с позицией Евросоюза, а стратегическими партнерами страны стал ряд недружественных России государств. Тем не менее, сотрудничество с Россией — это по-прежнему основной двигатель экономики Армении, с этим фактом трудно спорить.

Наконец, секретарь российского Совбеза напомнил, что русский и армянский народы связывают многовековые узы дружбы и совместная история, в том числе противостояния иноземным захватчикам. Благодаря усилиям России Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы, цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее власти России назвали ненормальным, что Ереван предоставил площадку для антироссийских высказываний Владимиру Зеленскому. Предводителя киевского режима позвали на саммит Европейского политического сообщества, где утративший легитимность президент Украины пригрозил, что дроны ВСУ могут пролететь над Красной площадью.

Вслед за этим армянский премьер Никол Пашинян заверил, что Ереван не хочет вступать в разногласия с Москвой, поскольку "это не наш масштаб", а Армения — "маленькая скромная страна". Он также призвал не забывать, что его республика по-прежнему является членом ЕАЭС.