Польша пригрозила России жестким ответом НАТО за "агрессию"

Североатлантический альянс может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться. Такое заявление сделал в среду, 20 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как отметил польский политик, которого цитирует Sky News, "агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести, и в ближайшем будущем, к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ".

Туск заявил, что члены НАТО должны серьезно отнестись "к угрозам и провокациям", которые возникают в настоящее время". Премьер Польши заверил, что хотел бы "избежать неприятных событий", но не может "делать вид, что ничего не происходит".

Ранее глава Калининградской области Алексей Беспрозванных напомнил, что "у нас сегодня проходят совместные с Белоруссией учения по применению ядерных сил в случае агрессии". По словам политика, угрожать России при таких вводных данных можно, "только имея нездравый смысл".

Между тем заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ехидно поздравил "друзей" России с успешным испытанием нового ракетного комплекса "Сармат", подчеркнув: "Теперь вы все стали нам ближе!"