Вам пишут из Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письма главе Еврокомиссии, руководителю Евросовета и председателю Европарламента с вопросом. Объясните, дорогие евротоварищи, как объяснить жестокий разгон митинга в Копенгагене. Вы ж нас все на ЕС равняться зовете.

На прошлой неделе в Копенгагене люди вышли с протестами к штаб-квартире компании Маэрск, выступая против продажи оружия Израилю. Файерами полицию не забрасывали, арматурой не размахивали. Но разгоняли их так, словно датскую столицу пыталась захватить толпа террористов.

Премьер Грузии Кобахидзе поднимает тему жесткого разгона митинга в Дании ЕС не на пустом месте. В октябре прошлого года в Тбилиси прошла хорошо организованная массовая акция протеста против муниципальных выборов. Протестующие, подкормленные европейскими деньгами, объявили себя людьми совершенно мирными. А потом попытались взять штурмом президентский дворец.

Протесты пресекли, после чего официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что действия правительства республики подрывают процесс вступления страны в Евросоюз. Неудавшаяся попытка устроить в Тбилиси госпереворот по сценарию Киевского Майдана расстроила демократичных европейцев.

В главной демократической стране мира в январе пристрели двоих граждан США, когда в штате Миннесота люди вышли протестовать, возмущенные рейдами Федеральной иммиграционной и таможенной полиции. Которые исполняли наказ администрации Трампа развернуть борьбу с нелегалами.

Ведь настоящая демократия может позволить себе все – убивать собственных граждан, бить дубинами по голове, травить собаками. А что, собака друг человека. Или там в действительности все не так, как на самом деле?