Трамп вновь анонсировал скорую сделку, Сенат пытается ограничить полномочия президента

"Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить сделку, что устали от этого", - это заявление Дональда Трампа прозвучало на ежегодном пикнике Конгресса всего через час после того, как Сенат утвердил законопроект об ограничении военных полномочий президента. Наблюдатели тут же задались вопросом: а присутствовали ли на мероприятии четыре сенатора-республиканца, которые вместе с демократами голосовали "за"? Среди перебежчиков, в частности, Билл Кэссиди, у которого с Трампом, как пишет издание "Политико", давний конфликт.

"Этот республиканец из Луизианы, проголосовавший за импичмент Трампу в связи со штурмом Конгресса 6 января 2021, теперь проиграл праймериз после того, как Трамп поддержал другого кандидата", - указано в материале.

Эксперты отмечают: обиженный Трамп лишь усугубляет ситуацию, когда избиратели недовольны огромными расходами на войну в Иране (80 миллиардов долларов за три месяца) и резким ростом цен на бензин на фоне блокады Ормузского пролива. И демократам уже прочат победу на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс.

Впрочем, это не означает, что новый его состав будет миролюбивым. Ведь приняв закон, ограничивающий полномочия президента, демократы лишь воспользовались удобным моментом для давления на действующего главу Белого дома. При этом, как сообщают СМИ, работа над планом дальнейшей операции в Иране не прекращается, но и споры, как действовать дальше, усиливаются.

Очевидно, изначально ошиблись с целями и методами. Журналисты New York Times выяснили: США и Израиль планировали поставить во главе нового режима в Иране политика "изнутри", но выбор сделали крайне неоднозначный.

"Дональд Трамп после того, как ему удалось добиться прихода к власти в Венесуэле готовой к сотрудничеству с Вашингтоном Делси Родригес, полагал, что нечто похожее вполне реально провести и в Иране. США и Израиль начинали этот конфликт, имея на примете четкого кандидата - речь идет о бывшем президенте Ахмадинежаде. План его возвращения к власти разрабатывал Израиль, а сам политик был в курсе этой подготовки", - сказано в статье.

Ахмадинежад последовательно отстаивал право Ирана иметь ядерное оружие и был непримиримым оппонентом США и Израиля. В итоге дом, где он находился под домашним арестом, оказался под израильским ударом, и экс-президент, по одним данным, был тяжело ранен, по другим - убит. Во всяком случае уже почти два месяца о нем ничего неизвестно.

Но вашингтонских сценаристов смены режимов в других странах, судя по всему, ничто не остановит. В Белом доме уже не раз говорили о намерениях свергнуть правительство Кубы. И следующим шагом после жесточайшей блокады стало возбуждение уголовного дела против экс-президента Рауля Кастро. СМИ предполагают, что США могут провести операцию по задержанию Кастро по аналогии с Мадуро в Венесуэле. Однако арестом одного-двух политиков дело может не ограничиться. Военные стратеги в Вашингтоне рассматривают варианты - от авиаудара с целью запугать руководство Кубы и принудить пойти на уступки до прямого военного вторжения.