Российские железные дороги подготовили к летнему сезону

Российские железные дороги готовы к летнему сезону. Число поездов дальнего следования увеличено, и количество мест в них превышает 62 миллиона. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава "РЖД" Олег Белозеров.
Сейчас самые популярные направления - Крым и Северный Кавказ. В детские лагеря и к местам отдыха в этом году планируют доставить почти 600 тысяч детей.
Обсудили на встрече и грузовые перевозки. Увеличилась транспортировка товаров на экспорт. Основной прирост дал коридор "Север - Юг". Зашла речь и о цифровизации. Сейчас компания проводит эксперимент. Для подтверждения личности вместо стандартного предъявления паспорта при посадке считывают биометрические данные. В сентябре будет запущен сервис продажи билетов в пригородном сообщении через мессенджер Max.
"Сегодня самые передовые и высокотехнологичные решения применяются в строительстве транспортных коридоров и в проектировании и строительстве высокоскоростных магистралей, в обновлении подвижного состава, включая пассажирские поезда. Просил бы вас держать все эти проекты на личном контроле. И сбалансированность инвестиционной программы "РЖД". Выполнение всех национальных целей развития в виде совершенно конкретных показателей эффективности, которые есть и у "РЖД", - это наша основная задача, поставленная перед нами главой государства. Этого от нас ждут люди. А это в первую очередь клиенты "РЖД", - сказал Мишустин.