Российские железные дороги подготовили к летнему сезону

Российские железные дороги готовы к летнему сезону. Число поездов дальнего следования увеличено, и количество мест в них превышает 62 миллиона. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава "РЖД" Олег Белозеров.

Сейчас самые популярные направления - Крым и Северный Кавказ. В детские лагеря и к местам отдыха в этом году планируют доставить почти 600 тысяч детей.

Обсудили на встрече и грузовые перевозки. Увеличилась транспортировка товаров на экспорт. Основной прирост дал коридор "Север - Юг". Зашла речь и о цифровизации. Сейчас компания проводит эксперимент. Для подтверждения личности вместо стандартного предъявления паспорта при посадке считывают биометрические данные. В сентябре будет запущен сервис продажи билетов в пригородном сообщении через мессенджер Max.