Итальянский коллекционер вернул России считавшуюся утерянной картину

Элегантный итальянец в Лаврушинском - не обычный турист. И мимо Третьяковки он идет с особым чувством. Через несколько минут благодаря ему в Россию официально вернется картина, которую искали больше века.

"Лунную ночь в Крыму" Льва Лагорио привез итальянский коллекционер Паоло Польвани. В церемонии подписания акта дарения участвует руководство музея-заповедника "Гатчина". На лицах - улыбки, все благодарят итальянского гостя. И даже называют происходящее чудом.

"Именно в тот момент, когда мы реставрируем комнату Александра Третьего, появляется работа из комнаты Александра Третьего. Это замечательно, здорово. Не просто работа, а работа с историей определенной, с историей интересной", - отметил Василий Панкратов, директор ГМЗ "Гатчина".

История на самом деле загадочная и драматичная. "Лунная ночь в Крыму", написанная в 1879-м, долгое время принадлежала Александру Третьему. Украшала интерьеры его семьи в Гатчинском дворце. После революции, в 1920-х, ее наличие в архивных записях прослеживается. А в 1930-х - ни письменных свидетельств, ни полотна. Оно исчезло! Где оно все это время находилось, для всех загадка. Но вот наконец-то картина вернулась.

Сам коллекционер рассказывает, как удачно приобрел на аукционе эту картину. Разглядел на штампе с обратной стороны холста подпись на кириллице. И заподозрил неладное.

"Мы провели расследование и узнали, что эта картина - из музея-заповедника "Гатчина". И поняли, что она не должна находиться на международном рынке. И, конечно, я не мог более ее держать у себя. Я связался с властями, меня пригласили в российское посольство в Риме. И с того момента началось мое приключение", - рассказывает Паоло Польвани.

Последовали все необходимые исследования. Совместная работа МИДа, Минкульта, Росизо. Итальянский даритель уверен: этот процесс выходит далеко за культурные рамки.

В Москве все счастливы и ждут, когда картину перевезут из столицы в Санкт-Петербург. В родные стены Гатчинского дворца. Настроение в Гатчинском музее-заповеднике приподнятое. Предпраздничное. 6 июня дворцу 260 лет. И тут такой подарок. Экспонат с историей, причем детективной. В последний раз картину Льва Лагорио видели в покоях императора Александра Третьего.

Низкие потолки крошечной комнаты. Здесь сейчас идет реставрация. Во дворце итальянского архитектора Антонио Ринальди император мог выбрать любые покои. Но это - личные. А Александр Третий любил приватность и обеды в узком семейном кругу.

Личные императорские покои напоминали маленькие яркие шкатулки. Обитые пестрым вощеным ситцем с уютным орнаментом. Семья собирала здесь дорогую сердцу коллекцию - фарфор, живопись. Александр был лично знаком с Лагорио - заказал ему не одну картину. Искусствоведы полагают, что "Лунную ночь в Крыму" продали еще до Великой Отечественной войны. Или вовсе списали. И ее возвращение сейчас - настоящее чудо

"Когда нашелся экспонат - это счастье, радость. Мы теперь ждем, когда картину к нам привезут. Сначала отсмотрят реставраторы. Затем хранители. А потом подумаем, как ее показать посетителям", - сообщила Александра Фарафонова, научный руководитель музея-заповедника "Гатчина".

В императорские покои картина вернется сразу после реставрации. Это еще нескоро - в музее пытаются воссоздать чинс в цветочек, ткань, которой были обиты стены столовой, спальни и личных кабинетов.