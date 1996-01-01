Гнетущая бездетность, несостоявшаяся карьера певца и одиночество: как судьба рушила надежды Сергея Соседова

Сергей Соседов 23 мая отметит 58-летие. На протяжении всей карьеры журналист придерживается образа непробиваемого и дерзкого профессионала. Но что же творится на душе у звезды?

Для многих Соседов еще со времен легендарного шоу "Акулы пера" остается одним из самых колких отечественных журналистов. Он может поставить на место кого угодно всего одной фразой. Образ экстравагантного, а иногда и скандального музыкального критика преследует Сергея на протяжении многих лет.

С музыкой Соседов познакомился еще в раннем детстве. Мама отвела его в музыкальную школу – там мальчик учился играть на фортепиано, а также пел в хоре. По воспоминаниям Сергея, уже тогда педагоги прикладывали максимум усилий, чтобы развить его творческий талант. С ранних лет будущий критик научился разбирать симфонии и анализировать любое произведение. Соседов рассказывал, что с детства его любимыми были группы Queen и ABBA, а особенно юного Сережу вдохновляла классика.

Окончив среднюю школу, Соседов твердо решил, что поступит в музыкальное училище. Но вот незадача: отделения фортепиано там не оказалось. Учиться на композитора он не хотел, а играть на балалайке или баяне не собирался. Выход был один – поступать на дирижерско-хоровое отделение. Соседов рассказывал, что был одним из двух молодых людей, которые пришли на прослушивание. Приемная комиссия с нескрываемым скептицизмом поинтересовалась, что парни планируют делать в женском хоре. Испытывать судьбу Соседов не стал. Он продолжил учиться в школе, а в 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова с красным дипломом.

На протяжении всего долгого и трудного пути к карьерной вершине Сергея сопровождала лишь одна женщина. С ранних лет она была его лучшим другом, наставником и человеком, на колени к которому всегда можно положить свою голову. Конечно же, речь идет о маме. Сейчас Антонине Петровне Соседовой 90 лет. Музыкальный критик уже давно живет с ней и признается, что не представляет себя без материнской заботы.

"Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она — не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, и всегда это было. Потому что мы — одна семья", — рассказывал Соседов в одном из интервью.

По словам шоумена, именно с мамой он проводил большую часть времени с юности. Пока другие ребята бегали за мячом во дворе или играли в салочки, он вместе с мамой пек на кухне пирожки и учился готовить другие блюда. Сейчас же эти навыки особенно необходимы Соседову – он уже давно взял на себя часть домашних обязанностей, чтобы дать маме возможность отдохнуть.

Сергей никогда не был женат и детей у него нет. Музыкальный критик признается, что всегда ужасно боялся одиночества. Старость его нисколько не страшит, а вот перспектива остаться без близких людей вводит в панику. Журналист всегда мечтал стать отцом. Более того, в разные периоды своей карьеры Соседов получал неоднозначные предложения от поклонниц, однако решиться на серьезный шаг и остепениться так и не смог. Критик рассказывал, что даже задумывался о том, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной мамы. И все же есть то, что останавливает его от воплощения этой задумки… Сергей опасается, что не сможет вырастить счастливого ребенка.

"Я раньше мечтал о детях, но не говорил о своих сомнениях. А они у меня появились. Дело в том, что сегодня другое время, другая эпоха, другие дети, их надо по-другому, наверное, воспитывать. А я человек советской закалки, советского воспитания, я противник всяких гаджетов и компьютеров, я ненавижу соцсети. А детей с самого раннего возраста воспитывают на этих гаджетах, с годовалого возраста они уже что-то там набирают. Я бы не хотел, чтобы мои дети так росли. Запрещать гаджеты тоже нельзя, иначе дети будут изгоями в том обществе, где им предстоит жить", — рассуждает звезда.

И все же сейчас карьера, а также общение с любимой мамой, не дают Соседову опускать руки. Кто знает, как сложится жизнь музыкального критика, ведь впереди у него еще много неожиданных поворотов судьбы и счастливых событий.