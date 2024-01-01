В Великобритании "похоронили" короля Карла III в прямом эфире

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Карла III и включила гимн "Боже, храни короля". После этого вещание прервалось примерно на 15 минут.

По истечении этого времени радиоведущие принесли слушателям извинения за случившееся, сославшись на технический сбой. Из-за этого на станции случайно активировали протокол, предусмотренный на случай кончины монарха.

Букингемский дворец пока официально не давал комментариев в связи с этим инцидентом.

Во многих странах мира детально проработана процедура прощания и похорон главы государства. В Великобритании существует особый протокол не только для правящего монарха, но и для других членов королевской семьи. В частности, отрепетирована похоронная церемония для принцессы Уэльской, которая в марте 2024 года рассказала о своем онкологическом диагнозе.

Инструкции на случай своей смерти при исполнении президентских обязанностей оставил и Дональд Трамп. В Белом доме рассказали, что письменные инструкции хранятся в ящике рабочего стола главы государства в Овальном кабинете.