Ирина Розанова не отказывалась от любимых мужчин даже после развода: "Все мы кровосмешались!"

64-летняя народная артистка России побывала замужем трижды. Но помимо законных мужей были в жизни Ирины Розановой возлюбленные, о которых она также отзывается с трепетом.

Так, звезда "Интердевочки" была замужем за режиссером Евгением Каменьковичем, затем у нее случился яркий роман с Дмитрием Месхиевым. Не устояли перед обаянием актрисы продюсер Тимур Вайнштейн, оператор Григорий Беленький и постановщик Бахтиер Худойназаров. С каждым из них Розанова умудрилась расстаться без обид.

"Все мы кровосмешались", — пошутила актриса в одном из интервью, имея ввиду, что ее связь с экс-избранниками в какой-то момент стала напоминать отношения родных людей.

Как отметила Ирина в беседе со Светланой Бондарчук, "она уходила, но никогда не бросала" своих мужчин. Даже в самых трудных ситуациях она старалась не скатываться до публичных разборок.

"У меня были когда-то громкие отношения с Дмитрием Дмитриевичем Месхиевым. Вот он мне звонил – мы общаемся, я была на его спектаклях… Вот Григория Романовича Беленького не стало моего соседа. Гриша был мой сосед до конца дней. С Бахтиером Худойназаровым я была до последних дней, он уходил тяжело", — призналась Розанова в интервью.

Единственное, что много лет печалит Ирину Розанову — это отсутствие детей. Как известно, во втором браке с бизнесменом и продюсером Тимуром Вайнштейном артистка все-таки смогла забеременеть. Но радость была недолгой — у Розановой случился выкидыш, из-за которого пара и распалась.

Несмотря на все невзгоды и непростую судьбу, актриса считает себя счастливым человеком. В жизни ее неизменно окружали люди, которые поддерживали и направляли в самых непростых ситуациях.