Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью "Шанхайской медиагруппе", передает ТАСС.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, ВС России не хотят наносить чрезмерный ущерб территориям, "где живут по большому счету наши люди", так что не применяют "те средства, которые могли бы применять".

По словам министра, за 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле этого года.

Также Лавров подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам и по-прежнему имеет каналы общения с США.

Россия учтет, продолжил глава МИД, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как и Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать.

