Методы недобросовестной конкуренции, которые активно практикует Запад, продиктованы страхом утраты влияния. Такое заявление сделал в среду, 20 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил политик, "боязнь конкуренции, которая отражает ощущение Западом собственного слабеющего влияния на события в мире, — это то, что мы сейчас тоже наблюдаем".

В итоге западные страны переходят к агрессивной политике во всех областях, в том числе в экономике, технологиях, торговле, спорте, рассказал Лавров в интервью "Шанхайской медиагруппе", опубликованном на официальном сайте МИД России.

Ранее Сергей Лавров рассказал, как российский лидер Владимир Путин проверил европейцев на политическую зрелость и чуткость. Таким тестом стало заявление президента России о том, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер мог бы претендовать на роль европейского переговорщика по Украине.

Вслед за этим бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила, что европейские политики совершат крупную ошибку, если будут недооценивать Владимира Путина.