Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Шанхайской медиагруппе" отметил, что США, похоже, несколько утратили интерес к украинскому урегулированию, тем не менее Москва сохраняет каналы взаимодействия с Вашингтоном.

"Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать", - добавил министр, которого цитирует ТАСС.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, в Анкоридже Владимир Путин принял предложение Дональда Трампа. Скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске, но принципиальных сдвигов в вопросе Украины нет.

Нет, по словам Лаврова, и никакого прогресса в поведении президента Украины Владимира Зеленского и европейцев. Они становятся все более агрессивными и наглыми, Россия это тоже будет учитывать.

Также глава МИД сообщил, что ВС России за 2026 год освободили около 80 населенных пунктов. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".