Россия сочла неприемлемым поведение Армении: "Танцевать на двух свадьбах не получится"

Для Москвы неприемлема линия, проводимая руководством Армении. Такое заявление сделал в среду, 20 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат скептически высказался о попытках Еревана сохранить членство в ЕАЭС, одновременно пытаясь продвинуться в процессе присоединения к Евросоюзу, поскольку "танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится". При этом отношение России к гражданам Армении остается неизменным: армянский народ — братский народ.

Галузин уточнил, что никакой конкретики на тему возможных дедлайнов Армении по тому, решит она остаться в ЕАЭС или примет решение вступить в ЕС, пока нет, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что решение о вступлении в Евросоюз и о выходе ради этого из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предстоит принимать армянскому народу. Российский политик напомнил высказывание главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что "одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно".

Также российские власти предупреждали, что придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Арменией, если эта страна действительно пойдет по пути вступления в Европейский союз.