Камиллу Паркер-Боулз нашли в пабе после объявления о смерти Карла III

Король и королева 20 мая посетили Северную Ирландию. Поездка посвящена культуре, музыке и творчеству региона.

Камилла Паркер-Боулз и Карл III сначала осмотрели район Титаник в Белфасте, а после разделились. Монарх отправился в Ньюкасл — популярный приморский город у подножия гор Морн и рядом с вершиной Слив-Донард, самой высокой точкой Северной Ирландии. А Камиллу Паркер-Боулз журналисты нашли в пабе городка Хиллсборо.

Королева училась разливать местное пиво. Сосредоточенно выполняя поставленную задачу, Её Величество выглядела очень довольной результатом и с гордостью подняла бокал перед камерами.

"Для выпивки ещё немного рановато. Оставлю её здесь до позже", — пошутила жена Карла III.

Паркер-Боулз встретилась с представителями бизнеса и уделила время жителям, выстроившимся вдоль улиц возле королевской резиденции в Северной Ирландии. На Камилле было тёмно-синее платье с перьями от Fiona Clare, и пальто в тон, образ дополнила брошь в виде трёхлистного клевера с бирюзой и бриллиантами.

Отметим, что визит короля и королевы в Северную Ирландию омрачил инцидент на британской радиостанции Radio Caroline. Журналисты по ошибке объявили о смерти Карла III и включили гимн "Боже, храни короля". После этого вещание прервалось примерно на 15 минут.

Позже радиоведущие принесли слушателям извинения за случившееся, сославшись на технический сбой. На станции случайно активировали протокол, предусмотренный на случай смерти монарха