Видео с Путиным без пиджака завирусилось в Китае

Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай привлек внимание всего мира. Однако некоторые кадры из этой поездки пользуются особым вниманием и популярностью у китайских интернет-пользователей.

Как отмечает РИА Новости, видео, на котором Владимир Путин снимает пиджак перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина, набрало уже десятки миллионов просмотров, лайков и комментариев в различных китайских социальных сетях.

Комментаторы отмечают, как тепло и радушно поприветствовал высокого гостя председатель КНР Си Цзиньпин, а также насколько уверенным и спокойным выглядел российский лидер: "Словно пришел в гости к другу".

Снятый пиджак китайские пользователи расценивают также как знак доверия, поскольку в дипломатическом протоколе крупных государств подобное не принято, если только политик не чувствует себя в достаточной безопасности — "как будто вернулся домой".

Годом ранее Владимир Путин совершил четырехдневный официальный визит в Китай. Средства массовой информации в КНР писали, что это "большая редкость для российской дипломатии, естественно, этот момент привлек к себе большое внимание". Не менее интригующим оказался "значительный приветственный подарок", который передала Москва Пекину.

В нынешней поездке президента России в Поднебесную западные журналисты нашли скрытый смысл, сконцентрировав внимание на том, что визит Владимира Путина состоялся вскоре после посещения Китая американским лидером Дональдом Трампом.