Европа решила обороняться без США и НАТО

Вооруженные силы ряда стран Европы прорабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Economist, европейские столицы вынашивают планы обороны без опоры на нынешнюю инфраструктуру Североатлантического альянса в свете решения США сократить численность американских войск в Европе и отменить переброску танковой бригады в Польшу.

Разработка альтернативных стратегий обороны Европы идет не только в свете раздраженности Соединенных Штатов недостаточным, на их взгляд, финансированием оборонных расходов европейскими странами. В Старом Свете недовольны также притязаниями американцев на Гренландию — датскую автономию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя исключать расширение Североатлантического альянса на Азию. Французский лидер призвал Европу и Азию создать новый альянс для противодействия крупным державам, стремящимся создать "сферы принуждения" в регионе.

Тем временем в НАТО скептически отреагировали на заявления из Вашингтона о том, что из альянса нужно выгнать Испанию за отказ поддержать американскую операцию против Ирана. В военно-политическом блоке напомнили, что устав Североатлантического альянса не содержит положений, допускающих приостановку членства или исключение какой-либо страны.